Scaroni: "Per il Milan la Superlega è accantonata, ma la Uefa..."

LE PAROLE

Il presidente rossonero: "Arbitri? Controproducente protestare"

© Getty Images Il Milan ha approvato il bilancio 2021/22 con una perdita di 92,3 milioni di euro. Scaroni nel cda ha snocciolato i numeri: "In miglioramento rispetto al precedente di 97,9 milioni. Patrimonio netto positivo per 137,5 milioni. Bilancio consolidato -66,5 milioni, in miglioramento rispetto al precedente di -96,4". Il presidente rossonero ha poi parlato agli azionisti a 360°: "La Superlega per il Milan è accantonata. I problemi però rimangono. Mi auguro che si possano risolvere, la Uefa dovrebbe trovare una soluzione"

Gazidis sembra intenzionato a lasciare la carica di amministratore delegato: "Le decisioni le lasciamo a lui. Lo ringrazio per quello che ha fatto per il Milan, abbiamo avuto un bel rapporto. È facile fare il presidente quando hai un delegato come Ivan".

Assente il nuovo proprietario Gerry Cardinale: "Porterà un contributo che noi non avevamo in ambito internazionale. Siamo ottimisti di questo per far crescere ancora il nostro brand ed il club. Sono fiducioso su questa nuova fase dopo il risanamento degli ultimi anni. Abbiamo un azionista competente e con esperienza, che nell’interesse del #Milan devono essere sfruttate. In queste settimane ho conosciuto il team di Cardinale, il Milan può beneficiare di questo".

No comment sulle decisioni arbitrali: "Io non protesterò mai per un arbitraggio. È inutile e controproducente. Sono ottimista e penso che nel lungo periodo le ingiustizie avvengono da tutte le parti. Abbiamo avuto arbitraggi non favorevoli ma ne avremo altri che ci favoriranno. Il nostro stile è un altro. Ricordate il gol di Messias? I giocatori sono andati a consolare l’arbitro. È questo quello che il Milan deve fare".

Poi il capitolo stadio: "È in corso un dibattito pubblico che riguarda i progetti realizzati su un suolo pubblico con investimenti superiori a 300 milioni di euro. È una procedura che prevede questi tempi. Sta procedendo bene, ci sono delle osservazioni che vengono fatte. Il nuovo stadio sarà più vicino alle case rispetto a quello di adesso. Sarà però chiuso, il rumore sarà inferiore a quello che c’è oggi. Alcuni dicono che sia troppo piccolo, prevede 60 mila posti. Siamo incanalati piuttosto bene. Spero di avere una risposta entro l’inizio di novembre, se sarà positiva ci aiuterà nei ricorsi al TAR in maniera più benevola. Non rinunciamo ad altre alternative. Si possono aprire anche altre soluzioni, ci sono tante ipotesi. Farlo anche da soli è una delle tante".

Soddisfazione dopo la vittoria contro la Dinamo Zagabria: "Il Milan ha 400 milioni di tifosi nel mondo ma dobbiamo fare bene in Champions per farli aumentare. Partite come quella di ieri mi danno speranze per il futuro".