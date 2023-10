Paolo Scaroni si gode il Milan in vetta alla classifica, ma il suo obiettivo è innanzitutto l'Europa. “Io ho in mente che il Milan deve essere in Champions League sempre. Basta, altri obiettivi non ne ho. Se mi piace vincere lo scudetto? Sì, moltissimo. Ma non è il nostro obiettivo numero uno. Siamo un grande club mondiale, dobbiamo essere in Champions League perché vogliamo che i nostri tifosi nel mondo ci vedano. Questo è come io ragiono. Da questo punto di vista essere primi è un passo in quella direzione. Poi devo dire che altre partite come quella di sabato scorso mettono a repentaglio le mie coronarie, per il resto abbiamo fatto delle belle partite in questo periodo”, ha detto il presidente rossonero a Sky.