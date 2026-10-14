VERSO SALISBURGO-MILAN

Salisburgo-Milan, le probabili formazioni: Tomori titolare con Camarda. Cisse torna dal 1'

Amorim opta per il turnover nella seconda uscita in Europa League: ci sono anche Bartesaghi ed Hutchinson

14 Ott 2026 - 19:30
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Sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe e per far rifiatare i giocatori maggiormente "tritati", a partire da Gonçalo Ramos che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. Il giovanotto, fin qui solo una manciata di minuti giocati, avrà l'arduo compito di reggere il peso della manovra offensiva dei rossoneri con l'ausilio di Hutchinson, Loftus-Cheek e Cisse.

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La novità più grande è però in difesa, dove dovrebbe, o potrebbe, partire titolare Fikayo Tomori, reintegrato a fine mercato dopo un'estate un po' così e pronto a debuttare al posto di Gila. Difficile, vista anche l'assenza di Gabbia, che vi saranno altri cambi in difesa all'infuori dell'inserimento a sinistra di Bartesaghi al posto di Estupinan. In mezzo al campo spazio per Jashari al fianco di Modric. Attenzione anche a Comotto che potrebbe subentrare in corsa. 

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN (4-2-3-1): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Modric, Jashari, Hutchinson, Loftus-Cheek, Cisse, Camarda.

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