Salisburgo-Milan, le probabili formazioni: Tomori titolare con Camarda. Cisse torna dal 1'

Sarà un Milan ancora rivoluzionato quello che affronterà il Salisburgo in Europa League. Un po' di sano turnover per permettere a chi gioca meno di mettersi minuti nelle gambe e per far rifiatare i giocatori maggiormente "tritati", a partire da Gonçalo Ramos che lascerà spazio a Camarda nonostante Amorim abbia fatto il misterioso in conferenza stampa. Il giovanotto, fin qui solo una manciata di minuti giocati, avrà l'arduo compito di reggere il peso della manovra offensiva dei rossoneri con l'ausilio di Hutchinson, Loftus-Cheek e Cisse.