Milan, Pulisic avverte Inter e Juve: "Scudetto? Manca ancora mezzo campionato"

L'esterno americano: "Non mi sembra giusto dire che il Milan è fuori dalla corsa scudetto. Continueremo a spingere"

Christian Pulisic è tra i protagonisti della recente striscia positiva del Milan, comunque l'esterno americano è tra le note più liete di questa stagione rossonera (26 partite, 7 gol e 6 assist) e non vuole sentire parlare di scudetto già sfumato, nonostante i 9 punti di distacco dall'Inter: "Manca ancora mezzo campionato, quindi non mi sembra giusto. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio. Ci sono ancora molte partite palio da giocare e non siamo scoraggiati da com'è la situazione attuale di classifica".

Pulisic, parlando a The Athletic, molto contento del trasferimento a Milano dal Chelsea: "Mi sto divertendo molto. Mi è stata data una grande opportunità qui". Infine un accenno al futuro e alla possibilità di tornare in MLS: "Spero innanzitutto di avere davanti a me tanti anni alla grande in Europa, mi piace come sta andando qui quindi la MLS al momento non è nei miei pensieri. Ma a fine carriera direi di sì, anche perché il calcio negli USA ha fatto passi da gigante ultimamente".

