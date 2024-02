Pioli cambia faccia al Milan: Jovic titolare, Okafor forse. Out Reijnders

VERSO MONZA-MILAN

Nei rossoneri dovrebbe cambiare quasi mezza squadra rispetto all'Europa League: l'obiettivo è gestire le forze

Scocca l'ora di Luka Jovic in casa Milan. Sarà il serbo, con i minuti contati nelle ultime gare di Serie A, a guidare l'attacco dei rossoneri a Monza. Niente Giroud che si riposa, spazio all'ex Fiorentina: il 26enne non gioca dal 1' in campionato dal 2 dicembre. Era un Milan in crisi ma vincente per 3-1 al Meazza col Frosinone: per Jovic un gol e un assist. Ma Pioli non si limiterà a un solo cambio all'U-Power Stadium: previsti altri 4 cambi in un vero e proprio turnover, a conferma della vasta rosa dei meneghini.

Detto di Jovic, decisivo a suon di gol di rapina nelle ultime uscite, davanti dovrebbe rivedersi anche Okafor dall'inizio: Pulisic più di Leao dovrebbe riposare. Chi non si tocca è Loftus-Cheek, mai così in forma da quando è approdato in Italia. E in mediana? Qui si cambierà totalmente con Adli e Bennacer certi di un posto da titolare. A farne le spese Musah e Reijnders rispetto al Rennes: l'olandese non è al meglio della condizione. Occhi puntati pure in difesa, con Thiaw che ritroverà una maglia dal 1' per la prima volta dopo il lungo infortunio. Al suo fianco la certezza chiamata Matteo Gabbia. Confermati Florenzi e lo spumeggiante Theo Hernandez. Non sarà del match Junior Messias, oggi al Genoa: esattamente un anno fa fu il brasiliano a regalare il successo al Milan contro il Monza in trasferta (0-1 il finale).