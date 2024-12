Per colpa di chi? Le nomination di Fonseca e l'alibi perpetuo

Sembra di assistere a un piccolo Grande Fratello. Per ogni puntata una nomination, per ogni partita un colpevole. Come direbbe Jannacci, "tutti fuori che lui". Lui è Paulo Fonseca, uno che certamente non le manda a dire, che non fa prigionieri, ma anche uno che sembra in cerca costantemente di un alibi. L'avete mai sentito dire "ho sbagliato io"? Più facile ricordarsi i nominati, perché la lista, nemmeno a metà dicembre, è già lunghetta: Tomori e la difesa, Theo Hernandez e Leao, i rigorini di Firenze, La Penna a Bergamo e ieri sera, in fondo a una notte certamente non esaltante, i non precisati giocatori che "non sono sicuro che diano tutto". Il che, quanto meno, lascia un dubbio aperto: ma se Fonseca è convinto che ci sia qualcuno che non rema nella sua direzione, perché resta saldo al comando di una nave di cui lui in fondo ammette di non avere il controllo?