Patteggiare con la Uefa per sistemare i conti con più calma: ecco il piano Milan

19/05/2019

Mente l'Inter è uscita ufficialmente dal Settlement Agreement, il Milan è ancora alle prese con il Fair Play Finanziario e la situazione è ancora molto complicata. L'indiscrezione dell'ultima ora da registrare è la volontà, di una parte della società rossonera, di non fare ricorso al Tas per trovare un dialogo con la Uefa e patteggiare.



LA SITUAZIONE ATTUALE

Al momento il Milan ha ricevuto dall'organo di Nyon una multa 12 milioni di euro e l'obbligo di una rosa ridotta in Europa per le prossime due stagioni, in caso di qualificazione, per non aver rispettato i parametri del FPF nel trienno 2014-2017. I rossoneri dovranno anche raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2021 per evitare l'esclusione dalle coppe. In più la società di via Aldo Rossi è stata nuovamente deferita alla Camera Arbitrale CFCB per gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018.



COSA RISCHIA IL MILAN

I rossoneri sono in attesa, ma rischiano, questa volta più che mai, l'esclusione dalle Coppe per una o più stagioni. La decisione dovrebbe arrrivare tra fine maggio e metà giugno e potrebbe riguardare già la prossima stagione.



LA STRADA CHE IL MILAN VUOLE PERCORRERE

Il Corriere della Sera ha scritto che il Milan sta cercando di patteggiare, vero. I legali della società rossonera, in attesa delle sentenza, hanno studiato tutto le carte e il ricorso al Tas è una via poco percorribile. C'è poco margine anche perché l'appiglio sulla "continuità aziendale" con cui Elliott ha ottenuto il primo "sconto" è venuto meno. Sarà esclusione dalle coppe, ma il Milan spera di essere agevolato con un piano di rientro più morbido. Ossia Gazidis è pronto ad accettare un anno di stop (solo in caso di qualificazione all'Europa League e non alla Champions) per avere un piano di rientro a lungo termine in modo da riuscire a progettare il futuro con più serenità. Sacrificare un anno di Europa League per sistemare i conti, in caso di Champions League, invece, sarà ancora battaglia legale.