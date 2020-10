Passione Ibrahimovic: maturità, gol e nessuna voglia di fermarsi

L'ANALISI

di

SIMONE REDAELLI

Passione. Quella di Zlatan Ibrahimovic per il pallone e per il gol continua, anche a 39 anni e 24 giorni. La carta d'identità dice 3 ottobre 1981, ma per lo svedese non è un limite, anzi. Il fisico c'è sempre stato, ma ora con anni di esperienza è davvero diventato un giocatore completo, totale. Lo ha ammesso lui stesso dopo il derby e in campo è lampante, a maggior ragione ora che regna il silenzio negli stadi. Ibra in questo Milan è tutto: è il campione che motiva i giovani, è l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto. In campo e nello spogliatoio.

Il ritorno a Milano gli ha fatto fare l'ultimo step, quello più importante, facendolo diventare un vero leader. Questoè felice e sorride spesso anche in pubblico, ha trovato la sua dimensione in rossonero. La fame è rimasta sempre quella di un tempo, ma ha capito che le energie vanno gestite. Atteggiamento diverso dal passato quando molte volte si è lasciato trasportare dall'istinto.

Decisivo come non mai e i numeri parlano chiaro: tre partite in campionato e sei gol in 270'. Instancabile con un gol anche nei preliminari d'Europa League, solo la positività al Covid-19 l'ha rallentato. Merito anche di Pioli che l'ha messo nelle condizioni per rendere al meglio. In campo è un piacere vederlo perché dominante. Un gigante che fa reparto da solo, si muove poco ma sa sempre farlo al meglio. Anche questa è esperienza, maturità calcistica. Ibra ha ancora voglia di divertirsi e far divertire. Chiamatela passione.