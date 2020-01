Paquetà si riprende il Milan: "Nessuna depressione, resto qui per aiutare"

LO SFOGO

Chiuso il mercato, Lucas Paquetà ha deciso di riprendersi il Milan. Lo ha fatto spiegando personalmente la situazione dopo che negli ultimi giorni, accostato prima a Psg, poi a Juventus e Fiorentina, si era parlato di saudade e voglia di tornare in Brasile. "Sto bene e sto lavorando al meglio per aiutare il Milan - ha scritto su Instagram -. Non c'è mai stata alcuna depressione, saudade o pressione per le voci di mercato".

Il brasiliano ha chiesto e ottenuto di non essere convocato da Pioli per la trasferta di Brescia, poi vinta di misura dal Milan. Questo dopo un mese passato in panchina e al centro delle trattative di mercato che lo volevano prima al Psg, poi protagonista di uno scambio con la Juventus per Bernardeschi e infine alla Fiorentina. Alla fine Paquetà è rimasto al Milan e nel nuovo 4-4-2 di Pioli dovrà lottare per trovare il suo spazio. Il brasiliano però ha voluto chiarire la sua situazione: "Ringrazio tutti per i messaggi d'affetto negli ultimi giorni. Non c'è mai stata depressione, dolori al petto, mancanza di amici e desiderio di tornare in Brasile. Nemmeno soffrivo la pressione di eventuali trattative di mercato - ha comunicato tramite il proprio profilo Instagram -. Sto bene e continuerò a fare del mio meglio, lavorando seriamente, per perseguire i miei obiettivi e aiutare il Milan".