Pallone d'Oro, Shevchenko 14 anni dopo: "Grazie Milan"

13/12/2018

13 dicembre. Un giorno come tanti per moltissime persone, ma non per Andriy Shevchenko‏, che esattamente quattordici anni fa, quando vestiva la maglia del Milan, vinse il suo primo ed unico Pallone d’Oro. Un'emozione intensa per l'ex attaccante ucraino ora sulla panchina della Nazionale del suo Paese, che attraverso il proprio canale ufficiale Instagram ha voluto ricordare insieme ai suoi follower quel giorno speciale con una foto e un commento che farà felici anche i tifosi rossoneri: "14 anni fa. Un grande onore aver ricevuto il Pallone d’Oro. Grazie al Milan e alla Nazionale ucraina, gli allenatori e i tifosi che mi hanno aiutato a conseguire questo prestigioso premio" ha scritto Sheva.