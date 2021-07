"Oltre il sogno": Fusignano dedica una mostra ad Arrigo Sacchi

“Oltre il Sogno. L'emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi” è il titolo dell’esposizione che Fusignano dedica al suo illustre concittadino. Il percorso, allestito negli spazi del Museo civico San Rocco in Via Monti 5, con la collaborazione diretta del celebre Mister, si snoda attraverso un vivace racconto visivo fatto di ricordi inediti, maglie, immagini e oggetti ormai passati alla storia sportiva; filmati delle partite più significative; fotografie dagli esordi nei campi polverosi della Romagna fine alle istantanee dei trionfi delle squadre da lui guidate. La mostra, strutturata in diverse sezioni tematiche, catturerà sicuramente l'attenzione degli gli amanti del calcio e dello sport, che potranno ammirare anche una straordinaria esposizione di trofei tra i quali spiccano le due Coppe dei Campioni (1988/1989 e 1989/1990) e le due Coppe Intercontinentali (1989 e 1990).