Nuovo San Siro, Inter e Milan temporeggiano: Comune irritato, arriva l'ultimatum ai club

Non c'è pace sul fronte San Siro. Il Comune di Milano, irrigidito dal temporeggiare di Inter e Milan sulle pratiche per l'acquisizione dell’attuale impianto e delle aree limitrofe, ha minacciato i due club di far saltare il progetto come rivela l'edizione meneghina del Corriere della Sera. Nell'incontro andato in scena giovedì tra le parti non ci sono stati passi avanti, e così Sala ha lanciato l'ultimatum: il Sindaco si aspetta di ricevere nel breve il documento di fattibilità delle alternative progettuali e sull’offerta d’acquisto. Ossia la documentazione necessaria per far sì che l'iter vada avanti e non si areni.