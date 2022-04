Nuovo arrivato in casa Hernandez: è nato il figlio di Theo e Zoe Cristofoli

Niente allenamento coi compagni di squadra del Milan per Theo Hernandez. L'evento è dei più importanti: il terzino francese è infatti diventato padre per la prima volta. Lui e la compagna, Zoe Cristofoli, influencer, avevano già annunciato il sesso del nascituro, che è un maschietto. Su Instagram pubblicata la prima foto in cui si vede parte del viso e la manina del piccolo, con il messaggio "Te Amo Hijo" ("ti amo figlio", ndr).