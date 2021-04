Non solo Conte. Problemi con Maresca anche per Ibra: espulso

Secondo tempo di Parma-Milan con i rossoneri in vantaggio di due gol: Zlatan Ibrahimovic, dopo un contrasto tra Saelemaekers e Pezzella, dice qualcosa all'arbitro Maresca che estrae il cartellino rosso. Una situazione non chiarissima sia per chi era in campo che per chi stava seguendo la partita dalla televisione. Secondo quanto riportato da Sky, Ibra è uscito arrabbiatissimo dal campo portandosi la maglia davanti alla bocca e continuando a rivolgere qualche parola anche al quarto uomo.