Nasce 120Milan, la rivista quadrimestrale dedicata alla squadra rossonera

20/05/2019

Il primo numero è stato presentato alla stampa questa mattina presso l’Auditorium Piero Calamandrei di La Scala Società tra Avvocati (Via Correggio 43, Milano). Nel 120esimo anniversario della nascita del Milan, i promotori di Radio Rossonera, il suo editore El Nost Milan e ospiti rossoneri hanno presentato la rivista e raccontato le motivazioni che li hanno spinti a lanciarsi in questa nuova avventura.



Direttore della testata è Luca Serafini, storico collaboratore di Milan Tv; Vittorio Mentana, a lungo team manager del Milan, ne è il caporedattore. Collaborano al progetto anche Stefano Melegari, nota firma di Forza Milan e Massimo Veronese, caposervizio de Il Giornale.

120Milan ha cadenza quadrimestrale e sarà distribuito su abbonamento tramite il sito di Radio Rossonera (https://edizioni.radiorossonera.it/120milan/). La rivista punta molto sulla parte iconografica: nelle 192 pagine, oltre a 4 di copertina, spiccano moltissime immagini scattate dallo Studio Buzzi, per trent’anni lo studio fotografico ufficiale del Milan. Una redazione di esperti e un aspetto grafico di straordinaria qualità rendono 120Milan un prodotto da collezione, più vicino a un libro che a un magazine.



Nei primi tre numeri molto spazio sarà dato ai 120 anni di storia del club attraverso i racconti di calciatori e allenatori ma anche di tifosi che, in diversi campi di competenza come la cucina o la cultura, hanno contribuito, a vario titolo, a fare ancora più grande la leggenda del Milan.

«120Milan nasce dall’esperienza di Radio Rossonera, web radio che a giugno celebra i due anni di vita e che ha superato i 3 milioni di ascolti. Due anni di confronto intenso ed appassionato con i tifosi del Milan ci hanno convinto dell’opportunità non solo di colmare il vuoto lasciato da Forza Milan - per oltre mezzo secolo la rivista di riferimento dei tifosi, cessata un anno fa – ma, con un magazine “da meditazione”, curato nella grafica e nella stampa, di raccontare l’epopea del Milan, mantenendo vivi i valori e la cultura del milanismo, tanto più in un epoca in cui la proprietà non ha più legami con il contesto in cui il Club è nato e si è sviluppato» dichiarano gli organizzatori.



Alla presentazione del primo numero di 120Milan sono intervenuti il direttore Luca Serafini, l’editore Filippo La Scala, Presidente di El Nost Milan che edita anche Radio Rossonera e ospiti rossoneri. «Questa iniziativa – ha dichiarato Filippo La Scala – si inserisce nel solco di un milanismo vissuto con entusiasmo e passione, in costante interazione con i tifosi e il popolo rossonero sparso per il mondo. Basti pensare che Radio Rossonera, inaugurata circa due anni fa, viene seguita in lingua italiana perfino in Australia. Segno che con questi strumenti mediatici stiamo realizzando l’obiettivo di diffondere ampiamente i valori dello sport e del sano tifo sportivo per i colori rossoneri».



Ogni numero della rivista ha un costo di 20€. E’ possibile sottoscrivere un abbonamento per il primo anno a 50€.