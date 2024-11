Monza-Milan, la moviola: dubbi sul gol annullato a Mota, Feliciani bocciato

"Questo è un regolamento folle, si sta rovinando il calcio". Il gol annullato a Dany Mota nel primo tempo di Monza-Milan per una trattenuta di Bondo su Theo Hernandez a palla lontana ha mandato su tutte le furie Nesta, che dopo la partita si è chiesto: "Che fallo è?". A rispondere al tecnico dei brianzoli è il nostro Graziano Cesari: "Annullata la rete per una trattenuta leggera e lieve di Bondo su Theo. Feliciani aveva visto e ha deciso di non interrompe subito il gioco per poter utilizzare il VAR. E il fischio ritardato ha fatto infuriare tutto il Monza. Dov'è finito il decisionismo arbitrale, quello invocato dal Designatore Rocchi?"