Montagne russe Milan, Pioli e la forza del carattere

Altro step per il Milan che ogni partita alza l'asticella. A Bologna non è stato sul piano del gioco, ma su quello mentale: una vittoria che dà maggior convinzione al gruppo, una di quelle che fa pensare che lo scudetto è veramente un obiettivo reale. Tre punti fondamentali perché arrivati in emergenza con i vari Maignan, Theo Hernandez, Kessie e Brahim Diaz fuori. Un successo sudato nonostante la superiorità numerica perché i rossoblù non si sono mai arresi, anche in nove contro undici. Rossoneri che sono riusciti a complicarsi la vita, ma che poi con la forza del carattere sono riusciti a rimetterla sui binari giusti. In campionato un Frecciarossonera che non vuole fermarsi.