Chelsea-Psg, Marquinhos: "Sconfitta non toglie nulla a stagione straordinaria"

Dopo la debacle, il capitano Marquinhos ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn per analizzare la sconfitta: "Hanno lavorato bene sui nostri punti deboli. Tatticamente, ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo, ci abbiamo messo un po' a reagire, questi sono aspetti su cui dovremo migliorare in futuro. Tutte le squadre ci studieranno a fondo, per capire cosa facciamo bene e cosa no. Sta a noi dare sempre il massimo. Il Chelsea ha vinto la battaglia fisica, soprattutto nel primo tempo. Hanno vinto molti duelli, e noi eravamo un po' al di sotto delle nostre possibilità, quindi è stato difficile per noi. Loro sono stati molto cinici, e questo cambia tutto. Lo abbiamo visto nella finale di Champions League, e anche contro Bayern e Real Madrid: quando sei cinico, cambia tutto. Abbiamo avuto occasioni, ma non siamo stati efficaci nel primo tempo, e questo ha pagato nel risultato. I tifosi sono sempre lì con noi, nei momenti belli e in quelli brutti. Volevamo davvero riportare questo trofeo a Parigi. È un trofeo che si gioca ogni 4 anni, è stata un'occasione d'oro, non sappiamo se saremo ancora lì per il prossimo Mondiale per Club. Mi dispiace, non ci siamo riusciti. Ma questo non toglie nulla a questa stagione pazzesca, sono stati momenti incredibili. Abbiamo perso con i nostri punti di forza e la nostra filosofia. Non ci siamo nascosti, abbiamo cercato di fare la nostra partita. Il Chelsea ha meritato ed è stato più efficace di noi"