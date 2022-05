Milan, un recupero per Verona: Pioli ritrova Florenzi

Se per il Milan l'anno scorso la vittoria a Verona arrivò nonostante sette indisponibili (Bennacer, Calhanoglu, Hernandez, Ibrahimovic, Maldini, Mandzukic e Rebic), quest'anno Stefano Pioli potrà affrontare la trasferta del Bentegodi con la rosa praticamente al completo: tolto il lungodegente Kjaer, saranno tutti a disposizione visto che pure Alessandro Florenzi è recuperato. L'esterno rossonero, che lo scorso 6 aprile era stato operato dopo una lesione del menisco interno, è tornato ad allenarsi in gruppo per poi partecipare a metà partitella contro la Primavera.

Getty Images