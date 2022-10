Milan, Tonali: "L'obiettivo è confermare ciò che abbiamo fatto l'anno scorso"

QUI MILAN

Il centrocampista rossonero: "Dobbiamo rimanere tutti concentrati nel nostro sogno"

Sandro Tonali ha le idee molto chiare sui traguardi stagionali del suo Milan: "Il prossimo obiettivo è confermare quello che abbiamo fatto l’anno scorso, che è la cosa più difficile - ha detto il centrocampista rossonero in un'intervista per il magazine Icon, del cui ultimo numero è uomo copertina -. Bisogna stare tutti quanti concentrati dentro il nostro sogno".

Dopo essere esploso con la maglia del Brescia e aver catturato l'attenzione del Milan, che lo ha acquistato nell'estate 2020, Tonali ha trovato la consacrazione in maglia rossonera nella scorsa stagione, diventando uno dei punti fermi dell'undici di Pioli e chiudendo la stagione tricolore con 45 presenze e 5 gol tra tutte le competizioni. Il suo segreto è sempre stato quello della lucidità mentale e della capacità di tenere i piedi per terra: "Fin da adolescente ho capito che, nonostante la famiglia e gli amici di sempre a Sant’Angelo Lodigiano, in questo mondo ero da solo e dovevo imparare a gestirmi da solo", ha spiegato.

Ripercorrendo i momenti chiave della cavalcata scudetto è inevitabile tornare a parlare del derby di ritorno del 5 febbraio scorso, vinto in rimonta grazie a una doppietta di Giroud, che tutti gli osservatori hanno indicato come il momento della svolta nella stagione rossonera: "Dopo quella partita abbiamo capito che era un anno diverso, che eravamo lì per meriti nostri e che non dovevamo più sprecare nessuna partita. Arrivati a quel punto è stato tutto semplice. Sapevamo che dovevamo vincerle tutte, ma quando preparavamo le partite in settimana ci accorgevamo di quanto eravamo carichi, e perciò in campo le cose sono state molto semplici".