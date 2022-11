Milan, Tomori: "Il nostro segreto è la fame, Leao mi ricorda Henry"

L'INTERVISTA

Il difensore rossonero si confessa: "Lo scudetto dell'anno scorso? Qualcosa è scattato dopo la vittoria con la Lazio"

Fikayo Tomori è al Milan da poco meno di due anni, ma è a tutti gli effetti uno dei leader e dei punti fermi della squadra di Stefano Pioli. Il difensore inglese ha parlato della sua avventura in rossonero ai microfoni di StarCasinò Sport: "Il segreto di questo Milan è la fame, la voglia di aiutarsi sempre e vincere tutti insieme - le sue parole nell'intervista con Carlo Pellegatti -. Riceviamo tanto sostegno dal mister, dallo staff, da Maldini, da Massara e dai tifosi. C'è un ottimo feeling: andiamo avanti tutti insieme. Questo per me, come giocatore, è ideale. Con quale compagno ho legato di più? Con tutti: il Milan è una famiglia!".

Tomori si è poi soffermato su alcuni suoi compagni in particolare: "Ibrahimovic è una macchina e un ottimo professionista. Ho un rispetto enorme per lui: è un punto di riferimento straordinario per me. Leao invece è il giocatore che mi ha sorpreso di più: è così forte che nemmeno lui ha ancora capito le sue reali potenzialità. Il mio idolo d'infanzia era Thierry Henry: era diverso, giocava con i guanti e i calzettoni sopra il ginocchio. Rivedo un po’ della sua classe in Rafael".

Inevitabile parlare anche degli avversari e, in particolare, di quelli che lo hanno messo più in difficoltà da quando è sbarcato in Italia: "Ne dico tre: Lautaro, perché individua molti movimenti diversi per metterti in difficoltà, Abraham, perché mi conosce molto bene e da tanto tempo, e Vlahovic, perché con la sua struttura fisica è difficile da affrontare".

L'anno scorso, alla sua prima stagione completa in rossonero, è arrivato subito il traguardo tricolore: "Lo Scudetto? Dopo la partita contro la Lazio è scattato qualcosa in noi: lì abbiamo capito che sì, potevamo vincerlo!". Ora, però, ci sono altri obiettivi all'orizzonte: "Il mio sogno è vincere lo Scudetto della seconda stella e la Champions League con il Milan".