Milan, Thiaw recupera per la Roma: si è allenato in gruppo

Pioli ritrova il centrale tedesco ma Kjaer è favorito per affiancare Gabbia al centro della difesa

© Getty Images A due giorni dalla sfida di andata dei quarti di Europa League contro la Roma, arrivano buone notizie per il Milan dall'infermeria. Malick Thiaw è guarito dalla fascite plantare che lo ha tenuto fuori contro il Lecce e nella giornata di martedì è tornato ad allenarsi in gruppo. Un chiaro indizio sul fatto che il centrale tedesco sarà convocato, anche se Kjaer rimane il favorito per affiancare Gabbia al centro della difesa, reparto che dovrà fare a meno dello squalificato Tomori.

Con il recupero di Thiaw, che lunedì aveva svolto lavoro differenziato, rientra l'allarme difesa in casa Milan. Il tedesco è in ballottaggio con Kjaer, che però è favorito sia per una maggiore esperienza in gare di questo tipo, sia perché il compagno non può essere al massimo della forma e in un momento come questo a Pioli servono solo giocatori al 100%.

