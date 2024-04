Milan, Leao come Maradona: nel riscaldamento pre-Lecce dà spettacolo come El Pibe de Oro, il video

Rafael Leao come Diego Armando Maradona nel riscaldamento di Milan-Lecce. Sui social, infatti, si scomodano paragoni pesanti tra il portoghese e l'argentino dopo che il 10 rossonero è stato ripreso mentre palleggiava nel corso del pre-match poi vinto con i salentini. Sul web, infatti, circolano video di Leao palla al piede, con tanto di video confronto col compianto Pibe de Oro nel famoso video del riscaldamento prima della sfida al Bayern Monaco nel 1989 sulle note di "Life is life". Palleggi di piedi e di testa, controllo in equilibrio e tacco che danno spettacolo ed esaltano i tifosi.