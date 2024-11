Milan, fiocco rosa in casa Theo Hernandez: l'annuncio di Zoe Cristofoli

Theo Hernandez diventerà presto papà per la seconda volta, questa volta di una bambina. A dare il lieto annuncio è stata la compagna dell'esterno del Milan, Zoe Cristofoli, sui suoi canali social, a corredo di un video sul gender reveal: "Ci sono cose che vorresti tenere solo per te, ma che alla fine vale la pena di condividere - le sue parole -. Semplice come una cena a casa con chi ami. La cosa più bella è che davvero nessuno sapeva niente, io per prima! Qualcuno ha fatto in modo di farmi credere tutto il contrario, infatti si vede che quasi svengo... E ciliegina sulla torta gli effetti speciali last minute... Ti aspetto vita mia".