Milan, Theo Hernandez: "Giocare con Ibrahimovic è un dono. Maldini un riferimento"

Theo Hernandez vota Ibrahimovic, lo svedese è in scadenza col Milan ma dovrebbe restare come si percepisce dalle parole con cui il francese descrive il compagno: "Stare a contatto con Zlatan è un dono, un’opportunità per migliorare insieme a uno dei migliori giocatori al mondo". Su Maldini: "Per me sempre un riferimento, tutti vorrebbero specchiarsi in un personaggio come lui" le dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.