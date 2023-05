Milan, tegola Bennacer: operato al ginocchio, starà fuori almeno sei mesi

MILAN

Il precedente di Bonaventura, che restò fuori per otto mesi

© Getty Images Almeno sei mesi di stop. Sono questi i tempi di recupero stimati per il rientro in campo di Ismael Bennacer, operato in artroscopia a Lione al ginocchio destro infortunatosi nei primi minuti del derby di andata di Champions League. Lo comunica il Milan, spiegando che "la riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell'Area Medica rossonera Stefano Mazzoni" e aggiungendo, appunto, che "i tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi".

Una notizia brutta e inattesa che, però, ha un precedente proprio in casa Milan. Prima dell'algerino, infatti, a finire sotto i ferri per un intervento identico era stato Jack Bonaventura che, nel 2018, fu costretto a restare ai box per ben otto mesi.

Per rivedere in campo Bennacer, insomma, si dovrà aspettare con ogni probabilità il 2024, sempre che la riabilitazione e il post operatorio vadano nel migliore dei modi. Inutile dire che questo costringerà il Milan a cambiare anche i piani di mercato e a pensare a un sostituto dell'algerino in un reparto in cui già sembrava necessario mettere le mani.