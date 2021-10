Milan, sospiro di sollievo per Rebic: escluse lesioni alla caviglia

L'infermeria continua a essere bella affollata a Milanello, ma Stefano Pioli tira un sospiro di sollievo per Ante Rebic. Gli esami strumentali effettuati stamattina hanno escluso lesioni capsulo legamentose alla caviglia sinistra dopo che l'attaccante è stato costretto ad abbandonare il campo al 36' contro il Verona. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Difficile, ma non impossibile pensare di averlo a disposizione martedì in Champions League contro il Porto.