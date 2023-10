Milan, sollievo Loftus-Cheek: lieve distrazione, torna per la Juventus

VERSO DORTMUND-MILAN

Pioli perde il centrocampista inglese per la Champions: si scalda Musah verso il Dortmund

Una lieve distrazione nella regione pubo-adduttoria. È l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto ques'oggi il Ruben Loftus-Cheek, uscito anzitempo nella sfida tra il Milan e la Lazio vinta dai meneghini lo scorso sabato. Il club di Via Aldo Rossi ha comunicato che non sono in programma ulteriori esami: l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente. Per l'ex Chelsea quindi niente Borussia Dortmund e Genoa: dovrebbe rivedersi dopo la sosta, ossia nel match in programma con la Juventus il 22 ottobre.

La Juventus appunto, un match decisivo per il campionato ma ancora lontano: mercoledì Leao e compagni scenderanno in campo al Signal Iduna Park in una sfida assolutamente da non perdere per non complicare il percorso verso gli ottavi di finale di Champions. Senza Loftus-Cheek quindi, è Musah ad avere assicurato un posto dal 1' assieme a Reijnders, mentre a giocarsi la terza maglia saranno Pobega e Adli, quest'ultimo applauditissimo da San Siro.

Domani, alle 11, il Milan svolgerà l'ultimo allenamento al centro sportivo di Carnago prima del trasferimento a Dortmund dove parleranno in conferenza stampa Stefano Pioli e Malick Thiaw (ore 19).