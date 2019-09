Milan, si scalda Rebic: un jolly per Giampaolo

Ante Rebic scalda i motori. Il 25enne, dopo l'impegno di questa sera con la sua Croazia contro l'Azerbaigian (alle 18), è atteso a Milanello nella settimana che porta alla trasferta sul campo del Verona (domenica sera). L'attaccante vorrebbe debuttare in maglia rossonera proprio contro la sua ultima squadra italiana (ha giocato con i gialloblù nel 2016). Un'opzione in più per Marco Giampaolo, già rinfrancato dal rientro di Theo Hernandez. Milan, Bierhoff: "Piatek si sbloccherà, Rebic farà bene"

L'ex Eintracht - acquistato in prestito biennale al fotofinish - rappresenta per il tecnico un importante jolly nel reparto offensivo, con una discreta esperienza internazionale. Rebic è in grado infatti di giocare da ala sinistra e da seconda punta (oltreché da terminale centrale). Dunque può essere inserito sia nel 4-3-1-2 al fianco di Piatek, a caccia della prima rete in questa stagione, sia nel 4-3-3 insieme allo stesso centravanti polacco e Suso (Castillejo pare destinato ad andare in panchina). Inoltre si adatterebbe, sempre nella posizione da laterale 'alto' (o all'occorrenza in mezzo), in un ipotetico 4-2-3-1 (ipotesi, al momento, remota). Infine da non scartare del tutto il 4-3-2-1 visto al Meazza con il Brescia.

Il croato dunque consentirebbe al Diavolo di studiare, e provare, soluzioni differenti per cercare di ritrovare incisività in attacco, visto che in 180' i rossoneri sono riusciti a segnare un solo gol (a Udine l'unici milanista non ha mai tirato in porta). Ancora qualche giorno e sapremo se Giampaolo lancerà Rebic dal primo minuto ed, eventualmente, in quale posizione.