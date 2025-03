Milan, si lavora per il direttore sportivo: corsa a due Tare-Paratici

Una parte del durissimo comunicato pubblicato nella serata di sabato dalla Curva Sud Milano recitava: "Sono evidenti e ingiustificabili le colpe di una Proprietà totalmente invisibile, che ha scelto di eliminare una figura chiave come quella del direttore sportivo, fondamentale per costruire una squadra all’altezza e garantire una presenza costante e costruttiva a Milanello". E in effetti in una stagione fatta finora di scelte confusionarie e poco chiare che hanno portato il Milan lontanissimo dalla zona Champions, una lacuna evidente è stata proprio quella del ds. Lacuna alla quale la società vuole porre rimedio scegliendo per il prossimo anno una figura di esperienza che possa affiancare il team di lavoro già presente in via Aldo Rossi e in questo senso sono giornate caldissime a Casa Milan, perché la scelta dovrebbe essere ufficializzata entro mercoledì 5 marzo.