Milan, si ferma Paquetà: contrattura ai flessori

A Torino il Milan dovrà fare a meno di Lucas Paquetà, che nel derby di sabato - come evidenziato dagli esami a cui il brasiliano è stato sottoposto lunedì - ha rimediato una contrattura ai muscoli flessori della coscia sinistra. Nessuna lesione per il centrocampista, che proverà a recuperare per il match casalingo in programma domenica prossima contro la Fiorentina.