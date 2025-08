Milan sempre più vicino ad Athekame: c'è il sì del terzino, pronti 7 milioni per lo Young Boys

Il Milan lavora sulle fasce e dopo l'arrivo di Estupinan a sinistra, è vicino il colpo di mercato anche per la corsia di destra. Sfumato Douè, per cui lo Strasburgo chiede troppo (30 milioni di euro), i rossoneri hanno virato forte su Zachary Athekame, difensore svizzero dello Young Boys che deve ancora compiere 21 anni. Profilo giovane, con alle spalle una stagione da titolare e 8 presenze in Champions League anche contro Inter e Atalanta, Athekame potrebbe essere un acquisto in prospettiva e soprattutto ad un costo molto più basso.