Milan, se parte Donnarumma il colpo in porta è... Reina

LO SCENARIO

“Chi starà meglio giocherà”. Così 12 mesi fa Pepe Reina in sede di presentazione. A un anno di distanza, i numeri dicono che a giocare è stato solo Donnarumma, salvo il periodo dell’infortunio. Il MIlan scopre Leao

L’esordio in campionato solo alla 30esima giornata e da subentrato: 4 presenze per un totale di appena 328 minuti. Non è andata meglio in Coppa Italia: su 4 partite è stato impiegato solo due volte. A 37 anni da compiere a fine mese, è un portiere affidabile tra i pali e con la palla tra i piedi, però, si sa, lì ne gioca solo uno e Reina nella sua carriera ha sempre avuto davanti mostri sacri del calibro di Casilias, Neuer e ora Donnarumma.

I titoli sono arrivati, ma spesso dalla panchina, come il Mondiale e i due Europei con la Spagna, oppure la Bundesliga con il Bayern. A Liverpool e Napoli ha giocato da titolare. Ha lasciato il Vesuvio due volte, la seconda volta l’anno scorso per andare a Milano, dove pensava di giocare (il triennale a 3 milioni netti a stagione sembrava confermarlo).

Però Donnarumma è rimasto e Pepe si è accomodato in panchina. Sembra essere tornati indietro nel tempo, perché oggi siamo allo stesso punto: se da Parigi offrissero 60 milioni, Gigio potrebbe partire e Reina potrebbe finalmente prendersi quel posto da titolare. Perché Plizzari, il futuro, è in prestito a Livorno fino a fine stagione e Pepe è sinonimo di garanzia.