Milan, Scaroni: "Vogliamo finire il campionato, Gazidis sta costruendo un modello inglese"

San Siro è "obsoleto" per il calcio moderno e deve quindi lasciare il passo al progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan. Lo ribadisce il presidente rossonero, Paolo Scaroni, in una diretta Facebook sul portale Olympialex: "San Siro ha un grande nome ma è totalmente obsoleto per il calcio. È una delle tre aree di cui si occupa Ivan Gazidis. Sta costruendo una squadra giovane, con giocatori adatti ad un calcio veloce, più veloce rispetto a quello che si vede abitualmente in Italia, più simile al modello inglese o a quello dell'Ajax. E gestisce gli sponsor: il Milan ne ha bisogno, senza risultati non arrivano gli sponsor e senza sponsor non arrivano i risultati". Scaroni fa un paragone tra un club e la Scala di Milano, di cui lui è stato per nove anni nel Cda: "La cosa più difficile da gestire sono le prime donne e i cantanti sono come i calciatori". Milan e Inter, ecco gli ultimi progetti per il nuovo stadio





"La mia posizione è chiara e l'ho espressa anche in Lega, voglio finire il campionato. Vogliamo giocare e arrivare alla fine di questo campionato, è possibile ed è fattibile". ha aggiunto il presidente del Milan parlando della possibile ripartenza del calcio. "La decisione finale non spetta né alla Lega né ai club, neanche ai giocatori", ha proseguito. "Devono dire cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Prima del 18 non possiamo organizzare gli allenamenti, a meno che il governo non cambi idea. È impensabile tornare a giocare senza alcune settimane di allenamenti", ha osservato Scaroni. "Poi penseremo a quando si potrà tornare a giocare a porte aperte".

