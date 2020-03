Milan, Scaroni: "Ridurre ingaggi una necessità, Donnarumma e Ibrahimovic, decide Gazidis"

MILAN

Paolo Scaroni rinnova la sua fiducia ad Elliott e Ivan Gazidis, preannuncia riduzioni al monte ingaggi e lascia aperta la possibilità che, dopo Boban, pure Maldini debba lasciare. Il presidente del Milan prima però dice di "non essere ottimista sulla conclusione del campionato. Nessuno è più monitorato dei calciatori ma il rischio di contagio c'è" le parole al Corriere della Sera sulla situazione legata al coronavirus.

Tornando alle questioni societarie, Scaroni cerca di fare ordine in un periodo complicato visto l'addio di Boban: "Gli sforzi compiuti non sono proporzionati ai risultati ma Elliott ce l'ha messa tutta. Si è trovato proprietario del club in un momento in cui non c'era liquidità per iscriversi al campionato, ha messo in sicurezza il club, investito 250 milioni nel mercato. E ha assunto un manager come Gazidis, professionista assoluto: ho fiducia nel suo lavoro".

Sul tavolo della società anche le spinose questioni Donnarumma e Ibrahimovic che, per motivi diversi (ingaggio ed età), potrebbero dover salutare in estate: "Ridurre gli ingaggi è una necessità. Amo da matti Ibra e Gigio ma se saranno eccezioni dovrà deciderlo Gazidis".

Infine la posizione di Maldini: resta o seguirà il destino dell'amico Boban? "Mi auguro che resti. Devo però aggiungere che, da uomo d'azienda, quando un dirigente deve fare un'intervista deve concordarla. Vale anche per me che sono presidente: concertare l'immagine della società è necessario".