Milan, Romagnoli e Donnarumma ok per Parma

15/04/2019

Tre punti contro la Lazio e tre buone notizie per Gennaro Gattuso e il Milan : a Parma, altro snodo decisivo per difendere il quarto posto, ci saranno sia Romagnoli che Calabria , usciti acciaccati dal match contro la Lazio, ma dovrebbe rientrare pure Gianluigi Donnarumma a comporre la difesa titolare. C'è ancora da attendere, invece, per Paquetà alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata contro l'Udinese.

La contusione alla coscia destra (Gattuso l'aveva definitia "vecchietta") del capitano rossonero non preoccupa particolarmente lo staff medico, Romagnoli si sottoporrà a terapie per recuperare in tempo in vista del lunch match di sabato. Situazione simile per Calabria che aveva ricevuto una botta alla gamba ed era stato sostituito in vista cautelare: problema fisico già superato.



C'è ottimismo pure sulla situazione di Donnarumma tanto che lo stesso Gattuso, dopo la Lazio, aveva fatto intendere il pronto rientro in gruppo del portierone, comunque adeguatamente sostituito da Reina a San Siro. Ci vorrà più tempo per Paquetà che sta migliorando e inizierà a lavorare sulla sabbia ma - precisazione fondamentale - molto dipenderà dal dolore (o meno) che percepirà il giocatore: i tempi di recupero dipendono soprattutto da quello. L'obiettivo potrebbe essere quello di averlo per Torino-Milan del 28 aprile.