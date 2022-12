Milan, rinnovo con Emirates: cifra vicina ai 30 milioni di euro l'anno

UFFICIALE

L'accordo è stato ufficializzato a Dubai

© acmilan.com Milan e Emirates avanti insieme. A Dubai, infatti, è stato ufficializzato l'accordo per il prolungamento del contratto tra i rossoneri e la compagnia aerea come Official Airline Partner e Principal Partner. Prosegue così un proficuo rapporto di collaborazione che dura da oltre 15 anni. i dettagli non sono stati resi noti, ma si parla di una cifra di circa 30 milioni di euro, il doppio dei 14 del precidente contratto.

L'iconico logo "Fly Better" di Emirates continuerà ad essere presente sulle maglie della Prima Squadra maschile in tutte le gare stagionali. Il marchio Emirates comparirà inoltre sulle maglie delle formazioni giovanili coinvolte nel progetto AC Milan Academy, in Italia e all'estero, con l'obiettivo di condividere i valori positivi del calcio attraverso le iniziative delle Academy del Club.

Per l'occasione, il Milan ha fatto visita alla sede centrale di Emirates Group a Dubai. I rossoneri si trovano nella capitale degli Emirati Arabi Uniti per un camp d'allenamento e per disputare la Dubai Super Cup. Nel corso dell'appuntamento, l'allenatore della Prima Squadra Stefano Pioli, alcuni calciatori della Prima Squadra, il Senior Management di AC Milan e rappresentanti della proprietà del Club hanno incontrato Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e CEO di Emirates Airline & Group, in un momento speciale che ha ufficializzato il rinnovo della partnership e ribadito la visione condivisa dei due brand.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Siamo molto orgogliosi di prolungare la nostra partnership con Emirates e di consolidare il nostro rapporto con la compagnia aerea più grande al mondo. Così come Emirates, anche AC Milan vuole rafforzare il legame con la sua audience globale. Continuare a farlo al fianco di un brand capace di connettere il mondo dalla sua sede centrale di Dubai ci rende estremamente orgogliosi. Con questo accordo, il sodalizio tra AC Milan e Emirates durerà per quasi due decenni, a dimostrazione di quanto forte e profonda sia la nostra straordinaria cooperazione".

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con AC Milan e di creare nuove opportunità per interagire con una delle tifoserie più passionali al mondo. Siamo al fianco di AC Milan già da oltre 15 anni, e per la prossima fase della nostra partnership stiamo concependo assieme procedure innovative per presentare al meglio entrambi i nostri brand. La collaborazione con il Club rossonero si aggiunge agli importanti investimenti realizzati in Italia negli ultimi tre decenni, volti a sostenere i nostri clienti, le imprese e le comunità che assistiamo con le nostre quattro destinazioni nel paese".