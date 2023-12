Milan, riecco Bennacer: "Ibra ci darà qualcosa in più. Disponibile per la Coppa d'Africa"

LE PAROLE

Il centrocampista algerino: "Sto tornando in forma e lavorando tanto. Il ritmo partita però devo riprenderlo piano piano"

Ismael Bennacer ha ormai recuperato dal lungo infortunio e il Milan conta sull'algerino - vista anche l'emergenza a centrocampo - nelle ultime partite del 2023. Nel nuovo anno, però, Bennacer potrebbe disputare la Coppa d'Africa con l'Algeria: "Se la nazionale chiama e stai bene è difficile dire no. Se mi chiameranno sarò disponibile" ha confermato. Prima però il centrocampista deve ritrovare il giusto ritmo in rossonero: "Sto tornando bene e lavorando tanto, per il ritmo partita però bisogna andare piano piano. Sto bene e il ginocchio è ok, quindi sono contento".

Il rinforzo per il centrocampo del Milan nel 2024 potrebbe dunque essere proprio Bennacer: "Voglio tornare in forma il prima possibile - ha dichiarato durante un incontro organizzato coi tifosi rossoneri in sede -, perché solo se sto bene posso dare il mio contributo. Abbiamo più competizioni da giocare e faremo il possibile per andare più avanti. Io gioco dove serve al mister, posso fare bene tutto".

L'Europa però è cambiata e da febbraio sarà Europa League: "Voglio dare il mio contributo anche lì, è una competizione importante e daremo tutto". A Milanello la spinta arriverà dal ritorno di Ibrahimovic con delle nuove vesti: "Ibra resta Ibra anche se non gioca più. Ha una mentalità vincente e ci darà qualcosa in più".