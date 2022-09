Milan, Rebic ancora fuori: ballottaggio De Ketelaere-Diaz a Salisburgo

© Getty Images

Nulla da fare per Ante Rebic che anche questa mattina non si è allenato a Milanello con la squadra e quindi salterà la trasferta di Champions League a Saligburgo. L'attaccante croato continua ad aver problemi alla schiena e i tempi di recupero restano incerti. Volti sorridenti in casa Milan dopo la vittoria del derby e Pioli potrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto l'Inter sabato. L'unico ballottaggio sembra essere quello tra De Ketelaere e Brahim Diaz nel ruolo di trequartista, ma il belga sembra essere leggermente favorito.