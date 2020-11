Milan, rammarico Bonera: "Peccato la distrazione sul gol"

Il bicchiere è mezzo pieno perché il Milan, che sta guidando da due partite per la positività al Covid di Stefano Pioli, gli è piaciuto. Il risultato, però, non può non lasciare l'amaro in bocca dopo il vantaggio sul Lille firmato Castillejo. Daniele Bonera sottolinea con orgoglio "che abbiamo dimostrato di essere tutt'altra squadra rispetto all'andata" e spiega: "Abbiamo fatto una buonissima partita, ci siamo distratti in quella situazione (il gol del pari, ndr), peccato perché la squadra ha tenuto il pallino di gioco".