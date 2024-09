Milan, puoi riprenderti la vetta: Fonseca vuole continuità per blindare la panchina 

VERSO MILAN-LECCE

I rossoneri apriranno con il Lecce la sesta giornata di Serie A: senza Morata ma con Abraham c'è bisogno di conferme

Adesso viene il difficile. Dirlo sul Milan, che solo pochi giorni fa si giocava tutto con l'Inter in un derby tiratissimo fa quasi ridere. Ma la storia insegna: per i rossoneri, a caccia di continuità, la sfida con il Lecce di stasera ha il sapore di una tappa cruciale. La pressione sarà tutta su Gabbia e compagni e non solo: Fonseca, per ora confermato sulla panchina, continua ad avere un margine di errore bassissimo.

Centrare la terza vittoria di fila contro i salentini in un San Siro che si preannuncia tutto esaurito vorrebbe dire prendersi la vetta della classifica (insieme al Torino) a quota 11 punti: non accade da quasi un anno. Uno scenario impronosticabile fino a qualche settimana fa, e anche il viatico migliore per avvicinarsi al match di Champions League col Bayer Leverkusen programmato per martedì in terra tedesca. Lì dove bisognerà obbligatoriamente rialzare la testa dopo il ko casalingo al cospetto di un Liverpool apparso superiore sotto tutti i punti di vista.

Non prendere sottogamba il Lecce è la chiave di tutto: ci penserà ancora Abraham a fare da trascinatore, con Morata destinato alla panchina dopo il problema fisico annunciato in conferenza stampa dallo stesso Fonseca. Per il resto si tornerà al passato, con Loftus-Cheek dietro le punte. Scontata la conferma di Gabbia in difesa.

