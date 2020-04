Milan, problemi con i voli: Kessie fatica a rientrare in Italia

MILAN

Problemi logistici per Franck Kessie, che sta registrando alcune difficoltà per organizzare il proprio rientro in Italia dalla Costa D'Avorio. Il club ha ordinato a tutti i giocatori che sono all'estero di tornare entro giovedì, ma, a causa dei blocchi imposti dall'emergenza coronavirus, il centrocampista non è ancora riuscito a trovare un volo che lo riporti in tempo utile a Milano.

Una situazione da gestire con cautela. Dal suo canto il Milan continua a monitorare la problematica, spegnendo il caso sul nascere. Al momento, infatti, non c'è alcuna preoccupazione per un possibile ritardo di Kessie visto che non ci sono ancora date certe sulla possibilità di tornare ad allenarsi e sull'eventuale ripresa del campionato.