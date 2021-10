Milan, primo crocevia stagionale: c'è un ciclo di ferro, ma tornano i big

TRA BIG MATCH E RIENTRI

Da Roma a Firenze, passando per derby e Porto: tre settimane chiave per i rossoneri di Pioli

Ventotto punti conquistati su trenta nonostante l'emergenza pressoché costante e l'infermeria piena. Il Milan di Pioli ha iniziato alla grande la Serie A 2021/22, ma è nelle prossime tre settimane che i rossoneri dovranno dare ufficialmente una definizione di sé e delle proprie ambizioni. Sul campo, partendo dalla trasferta di Roma contro i giallorossi di Mourinho per finire a Firenze sul campo della Fiorentina dopo la sosta delle nazionali, dopo però aver affrontato anche il derby con l'Inter e l'ultima spiaggia europea ospitando il Porto. Per farlo il Milan spera di poter contare su diversi rientri dall'infermeria e almeno per il momento i segnali sembrano confortanti.

Ibrahimovic ormai è tornato ufficialmente a disposizione e il minutaggio di conseguenza aumenterà con il passare delle partite. Hernandez ha smaltito il Covid e si è già rivisto nel secondo tempo contro il Torino, mentre l'altro giocatore negativizzato - Brahim Diaz - tornerà a disposizione per la Roma. Lo spagnolo, come l'esterno del resto, non potrà essere al meglio da subito, ma resta comunque un'opzione più che importante per Pioli sulla trequarti. Anche perché, come ammesso dallo stesso tecnico, ci sono giocatori chiave che avrebbero bisogno di riposare, Leao e Saelemaekers su tutti.

Chi di sicuro non prenderà parte al ciclo di ferro è Maignan il cui rientro è previsto per il 2022, ma dall'infermeria di Milanello arrivano buoni segnali sulle condizioni di Florenzi e Messias che, come Ballo-Touré e Castillejo potrebbero anche rientrare tra i convocati già per la sfida dell'Olimpico. Almeno per la prossima partita dovrebbe mancare solo Rebic tra i recuperabili nel giro di poco tempo.

Roma dunque, poi Porto e Inter prima della sosta. Tre partite che potrebbero lanciare la fuga e le ambizioni rossonere o lanciare qualche segnale d'allarme nonostante un buon margine di vantaggio in classifica.