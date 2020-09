Milan, Pioli: "Vogliamo arrivare ai gironi. Ibra sa sempre quello che deve fare"

"La squadra sta giocando bene con continuità e dobbiamo cercare di mantenere il livello alto". Stefano Pioli è certamente soddisfatto per il 2-0 del suo Milan sullo Shamrock Rovers con accesso al terzo turno di qualificazione di Europa League. "Gli avversari erano più avanti come preparazione. Ma noi vogliamo arrivare ai gironi".Poi Pioli guarda avanti alla prima di campionato: "Pensiamo al Bologna, poi al Bodo Glimt, sono molto forti, stanno andando bene in campionato."Zlatan è un campione, mi aspetto questo e anche di più da lui".

Sempre su Ibra poi Pioli ha aggiunto una nota di merito: "In campo è un giocatore troppo intelligente, capisce dove è meglio posizionarsi per darci delle situazioni vantaggiose - ha proseguito - Secondo me a inizio partita veniva un po' troppo basso a giocare, poi l'abbiamo usato come punto di riferimento alto".