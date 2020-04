Milan, Pioli viaggia spedito verso la riconferma

LA PANCHINA

La semplicità paga. Così Stefano Pioli da quell'8 ottobre scorso, giorno del suo approdo al Milan, non ha stravolto squadra e ambiente, ma è riuscito a mettere molti giocatori nel posto giusto. Pochi proclami e tanto lavoro sul campo, tanto che i rossoneri sono diventati una squadra più solida. Non ancora spumeggiante, ma sicuramente più quadrata e determinata rispetto a quella di Giampaolo. Certo, c'è stato qualche stato incidente di percorso e abbastanza pesante come la sconfitta di Bergamo, ma questo Milan ha mostrato tanto carattere dietro ai limiti tecnici ormai assodati.

Un percorso di 5 mesi interrotto dalla pandemia coronavirus, ma che potrebbe continuare anche nel futuro prossimo. Nonostante il contratto fino al termine del 2021, Pioli sapeva fin dall'inizio di giocarsi le sue chance di permanenza da lì fino alla fine di questo campionato. Nel mezzo, a dicembre, anche le voci sempre più insistenti della candidatura di Rangnick sponsorizzato da Gazidis. Anche in quel frangente Pioli si è dimostrato maturo e ha sempre pensato al bene della squadra. Con molti giocatori ha costruito anche un buon rapporto, vedi Ibrahimovic che, come altri, sente spesso in questa quarantena forzata. Poi ha (ri)lanciato Rebic e dato una nuova identità a Calhanoglu. Tutte cose molto aprezzate, soprattutto da Maldini che sta pensando di restare nonostante l'addio di Boban ("Questo lavoro mi viene naturale", ha confessato in una diretta a Bobo Vieri),

Infine anche la situazione economica, dopo questo blocco forzato per il covid-19, potrebbe favorire di molto la riconferma di PIoli anche per la prossima stagione. Tutti motivi che vedono il tecnico parmense sempre più vicino alla permanenza al Milan.