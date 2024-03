Milan, Pioli: "Ottima partita. Il giallo a Theo? Baroni parli solo con i suoi"

MILAN

Il tecnico rossonero dopo il successo sul Verona: "L'abbiamo interpretata bene, Leao imparerà a fare anche i gol facili..."

© Getty Images Stefano Pioli si gode un successo fondamentale: "Innanzitutto ci tengo a fare un grande in bocca al lupo a Joe Barone - le parole del tecnico del Milan a Dazn dopo i tre punti conquistati a Verona -. Abbiamo interpretato bene la partita, potevamo essere un po' più attenti sul loro gol, ma è stato un grande gol. Siamo stati squadra, abbiamo corso tanto e creato tantissimo, calcolando anche che venivamo dalla partita di giovedì direi che è stata un'ottima partita".

Si è poi parlato del giallo a Hernandez dopo la rete dello 0-1, sventolato al francese per un'esultanza considerata polemica dopo un diverbio col tecnico scaligero Marco Baroni: "Theo esulta sempre così, non era una protesta o una mancanza di rispetto verso la tifoseria avversaria. L'intervento dell'allenatore del Verona ha fatto sì che si arrivasse a questa decisione e ora noi avremo un giocatore squalificato. Forse è meglio parlare solo con i propri giocatori e non con gli altri".

Pioli si è soffermato anche su alcuni singoli e sui cambi effettuati nella ripresa: "Loftus-Cheek e Pulisic erano un po' stanchi, avevamo bisogno di energie e freschezza. Musah, Chukwueze e Giroud ce l'hanno data, poi l'abbiamo vinta meritatamente. Loro avevano tanta gamba, tanti inserimenti e tanta velocità, abbiamo provato a batterli con queste caratteristiche, aggiungendo un po' di qualità perché credo che ne abbiamo".

Tra i protagonisti anche Samuel Chukwueze: "Ci sta mettendo tanta disponibilità e tanto impegno, troppo spesso si affrettano i giudizi, ma parliamo di ragazzi che arrivano da altre realtà e che hanno bisogno di tempo. Noi abbiamo la pazienza necessaria per aspettare tutti i nostri giocatori.

Infine un commento sulla prova di Theo e Leao: "Hanno mezzi tecnici e fisici superiori, sono una coppia fortissima, con loro in campo gli avversari devono sempre preoccuparsi, sono fantastici e ce li godiamo. Rafa imparerà a fare anche i gol facili, sta crescendo ogni giorno. Anche oggi è stato pericolosissimo, ha lavorato, attaccato e difeso e questo è quello che conta".