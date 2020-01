Milan, Pioli: "Tecnicamente troppi errori, ma stiamo guarendo"

LE PAROLE

Stefano Pioli è soddisfatto del risultato, un po' meno del gioco, dopo la vittoria di misura col Brescia: "Non è stato un bellissimo Milan - ha ammesso il tecnico rossonero - Tecnicamente possiamo fare decisamente meglio. Però siamo in via di guarigione, la squadra è completamente diversa rispetto all'inizio. Mercato? Se ci saranno uscite, ci saranno entrate. Questo mi aspetto. Paquetà? Ho preferito non convocarlo, in questo momento era la scelta migliore per lui". Milan, Pioli: "Sappiamo stringere i denti"

Quel che conta, più di ogni altra cosa, sono i tre punti: "Questa sera possiamo dire che è stato un Milan vincente. Abbiamo avuto un bell'attegiamento, sappiamo soffrire e siamo consapevoli di avere la qualità per risolvere le partite. La classifica? Dobbiamo continuare così e migliorare. Siamo soddisfatti dei risultati, ma a livello tecnico e tattico dobbiamo fare meglio per puntare ancora più in alto. È una squadra in via di guarigione. Abbiamo cambiato alcune cose a livello tattico, ma soprattutto è cambiata la mentalità. Il percorso però è ancora lungo e oggi lo abbiamo capito. Il Brescia ci ha creato tante difficoltà. Ora ci aspetta la Coppa che è un passaggio importante".

Inevitabilmente si parla di Ibrahimovic e del suo apporto:"È un valore aggiunto per lo spessore, la personalità e la qualità che mette in campo. Però è stata brava la squadra tutta a invertire la rotta dopo la caduta rovinosa contro l'Atalanta".

Infine il mercato e il caso Paquetà: "Gli ultimi giorni sono molto complicati, i dirigenti stanno lavorando e venerdì prossimo tireremo le somme. Lucas si è detto poco sereno e ho preferito non convocarlo. Per lui in questo momento era meglio un buon allenamento che una presenza passiva".