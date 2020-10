MIlan, Pioli: "Siamo squadra, Romagnoli torna nel derby"

QUI MILAN

Stefano Pioli è felice per la 3a vittoria di fila e questo ottimo inizio di stagione. "Sono soddisfatto della partita di stasera. L'importante è aver iniziato così, esserci riusciti è un buon inizio, ci deve dare positività e fiducia in vista del futuro - ha detto - Siamo squadra, avremo presto partite difficili ed impegnative ma ci arriveremo con il giusto entusiasmo". Sugli infortunati: "Romagnoli potrebbe essere a disposizione per il derby".

Il tecnico rossonero ha confermato le parole di Massara sul fronte mercato. "E' vero che stiamo cercando un difensore centrale perché abbiamo parecchi infortunati e un calendario impegnativo. Stiamo cercando, manca poco".

Il Milan sta volando e il bello deve ancora venire, una volta che avrà recuperato i tanti infortunati. "In questo periodo abbiamo fatto a meno di tanti giocatori, ho costretto molto di loro a giocare sempre. Mi auguro di recuperare gli infortunati, poi ci giocheremo gara per gara per continuare a migliorarci - ha aggiunto Pioli - Per Rebic sarà importante la settimana prossima, ha ancora un po' di dolore al gomito. Romagnoli potrebbe essere a disposizione per il derby, per Musacchio ci vorrà un po' di più. Per Ibra e Duarte non dipende da noi".

L'obiettivo è fare il massimo e dare fastidio a tutte le rivali. "Mi piace questa squadra, questa società, stiamo bene insieme, siamo un gruppo molto giovane, deve lavorare tanto e bene, deve provare a migliorare. Sappiamo benissimo delle difficoltà che incontreremo, in Italia ci sono sette squadre molto forti, a fine anno solo le prime quattro saranno contente, noi dobbiamo fare di tutto per le posizioni migliori".

Sulla situazione di Juve-Napoli. "Un po' sono preoccupato, ma ci sono dei professionisti che stanno cercando di far funzionare il tutto. Ci sono delle regole da rispettare e le stiamo rispettando. Siamo dei privilegiati, siamo tamponati ogni 2/3 giorni, siamo tranquilli. Vogliamo giocare, possibilmente davanti ai tifosi, speriamo possa succedere il prima possibile".

