Milan, Pioli: "Serve preparazione di livello, i nuovi arrivi si adatteranno in fretta"

MILAN

Il tecnico rossonero nel primo giorno di raduno: "È stata un'estate bellissima, ora ripartiamo con grande entusiasmo"

Stefano Pioli ha le idee chiare su come ripartire, da Campione d'Italia in carica, per regalare ai tifosi del Milan una nuova stagione da sogno: "Sicuramente sarà una stagione particolare, perché quello dei primi tre mesi sarà un campionato a sé - ha detto il tecnico ai microfoni di Milan TV nel primo giorno di raduno a Milanello -. Nelle 21 partite in prgramma da agosto a novembre tutti si giocheranno qualcosa di importante, la preparazione dovrà essere di alto livello. Nuovi innesti? Troveranno un tessuto collaudato e pronto ad accoglierli, lavoriamo insieme da tanti anni e ci conosciamo bene, abbiamo dei principi di gioco importanti, ma ripartiamo da zero punti come tutte le altre concorrenti. Sicuramente chi arriverà saprà adattarsi in tempi brevi".

L'allanetore parmigiano è reduce da un periodo di vacanza vissuto a stretto contatto col popolo rossonero, oltre che con i suoi affetti: "È stata un'estate bellissima, mi sono goduto famiglia, amici e tutti i tifosi del Milan. È stato molto bello, ma ora parte una nuova stagione, con grande entusiasmo e grande voglia di far bene. Il bello di quello che abbiamo fatto è stato proprio il coinvolgimento dei nostri tifosi, di quelli che ci hanno messo entusiasmo e passione, è stata un'estate emozionante, ma sarà bello anche quello che cominciamo a fare da oggi. Sensazioni? Aspettiamo, soprattutto perché non siamo ancora al completo. L'importante era tornare, vederci e riprendere a lavorare, per ricreare quella sintonia e quella magia che c'era nella passata stagione, grazie alla disponibilità, al rispetto e al coraggio di esserci messi in discussione. Comunque ci sentiamo con tutti e sono tutti molto motivati. Il canale di comunicazione è rimasto sempre aperto, ci si manda messaggi e foto, siamo rimasti molto vicini, abbiamo continuato a festeggiare anche da lontano. È stato molto bello vincere, ma sappiamo che abbiamo dovuto lavorare molto e quindi sappiamo che ce ne aspetta altrettanto di lavoro. Non mi piace usare il termine 'duro', sarà un lavoro bellissimo".

KJAER TORNA IN CAMPO: "ASPETTAVO QUESTO GIORNO DA 7 MESI, LO SCUDETTO CI METTE PRESSIONE"

A Milan Tv ha parlato anche Simon Kjaer, tornato ad allenarsi dopo il lungo infortunio: "Aspettavo questo giorno da sette mesi, sono molto contento di essere qua con i ragazzi e di ricominciare a giocare a calcio. Sto bene, ho fatto tanto lavoro, anche se ce n'è molto ancora da fare. Fisicamente sono pronto, ho fatto un po' di vacanza con la mia famiglia, anche se in testa avevo solo la voglia di tornare a giocare e ad allenarmi. Ho fatto quattro mesi a guardare i dati e i numeri, so quali sono i miei obiettivi. Scudetto sul petto? Siamo tutti felici, ma ci mette anche una bella pressione per quest'anno. Penso che possiamo anche crescere e migliorare. Le aspettative sono alte, siamo il Milan, abbiamo vinto lo scudetto e deve essere così".