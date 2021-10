Milan, Pioli ritrova i suoi bomber

MILAN

Giroud è pronto, Ibra quasi, entrambi hanno il Verona nel mirino

19 punti in sette partite giocando praticamente senza attaccante, il Milan ritrova i suoi bomber e vuole sognare in grande. Rebic è stato egregio nelle ultime partite, ma la priorità per i rossoneri è recuperare peso in area e in questo senso dall’infermeria arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Dopo la sosta per le nazionali, per la sfida di sabato sera con il Verona, il tecnico rossonero con ogni probabilità avrà a disposizione sia Olivier Giroud sia Zlatan Ibrahimovic. Getty Images

I segnali che arrivano da Milanello sono incoraggianti: lo svedese sta sempre meglio, in settimana ha proseguito con le sessioni individuali, martedì tornerà a lavorare sul campo e punta a esserci per il match con la squadra di Tudor, mentre Giroud ha smaltito il fastidio alla schiena e si prepara a rientrare in gruppo. I fastidi alla schiena sono ormai il passato, il francese potrà riprendersi un posto da titolare e provare ad aggiungere altri gol ai due realizzati al Cagliari ad agosto.

Con il loro rientro il tecnico del Milan ritrova oltre 700 gol segnati con i club (503 Zlatan e 223 Giroud), ma le buone notizie per Pioli non si fermano qui e riguardano anche alcuni infortunati di altri reparti: Tiemoue Bakayoko e Rade Krunic stanno infatti completando il percorso di riatletizzazione per ritrovare la forma e presto saranno a disposizione del tecnico, che allargherà così il ventaglio delle rotazioni a centrocampo. Il loro stop è stato lungo, quindi per entrambi servirà del tempo per tornare alla giusta condizione fisico-atletica: se non dovessero farcela per la prossima gara, l’obiettivo si sposterebbe ad una convocazione per Porto-Milan del prossimo 19 ottobre.

La stessa data in cui Ibra, salvo contrattempi, potrebbe finalmente ritrovare la maglia da titolare. Lo svedese ha saltato le prime due gare di Champions League per via degli infortuni e non vede l’ora di tornare a sentire “la musichetta” con la maglia del Milan addosso.

